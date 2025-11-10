ТСН в социальных сетях

Украина
138
1 мин

В Запорожье прогремел взрыв в больнице

Взрыв раздался сегодня, 10 ноября. По данным полиции, есть пострадавшие.

Анастасия Павленко
На месте инцидента

В Запорожье в одной из больниц в палате взорвался боеприпас, ранен мужчина.

Об этом сообщили в полиции Запорожской области.

«10 ноября в 10:30 в Запорожское райуправление полиции поступило сообщение о взрыве неустановленного боеприпаса в палате одной из городских больниц. В результате происшествия ранен мужчина. Ему оказывается медицинская помощь», — говорится в сообщении.

На месте работают взрывотехники и следственно-оперативная группа территориального подразделения полиции. Продолжается проверка, решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований.

Напомним, в Херсонской области в селе Калиновское в результате взрыва боеприпаса в частном доме погиб 8-летний мальчик. Еще двоих детей и трое взрослых госпитализировали.

