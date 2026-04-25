В Запорожье прогремел взрыв в квартире: есть погибшая (видео)

Перед взрывом в квартиру зашел мужчина с предметом, похожим на гранату.

Патрульная полиция / © facebook.com/odesapolice

В одной из квартир Космического района города Запорожья прогремел взрыв. На место происшествия отправился экипаж патрульной полиции.

Об инциденте, который произошел на днях, сообщили в Патрульной полиции Запорожской области, опубликовав видео с нагрудных камер правоохранителей.

Инспекторы, прибывшие на вызов обнаружили двух мужчин с осколочными ранениями.

Патрульные сразу начали оказание домедицинской помощи: наложили турникеты, остановили кровотечение, применили давящие повязки.

Благодаря слаженным и профессиональным действиям удалось стабилизировать состояние пострадавших до приезда медиков. В дальнейшем их доставили в больницу.

К сожалению, в результате взрыва погибла женщина.

Все обстоятельства происшествия устанавливают следователи.

Предварительно известно, что в помещение зашел сосед с предметом, похожим на гранату, после чего произошел взрыв.

Напомним, ранее в Броварах Киевской области полицейские задержали двух человек, которых подозревают в причастности к совершению взрыва, который рассматривается как террористический акт.

