В Запорожье прогремел взрыв в квартире: есть погибшая (видео)
Перед взрывом в квартиру зашел мужчина с предметом, похожим на гранату.
В одной из квартир Космического района города Запорожья прогремел взрыв. На место происшествия отправился экипаж патрульной полиции.
Об инциденте, который произошел на днях, сообщили в Патрульной полиции Запорожской области, опубликовав видео с нагрудных камер правоохранителей.
Инспекторы, прибывшие на вызов обнаружили двух мужчин с осколочными ранениями.
Патрульные сразу начали оказание домедицинской помощи: наложили турникеты, остановили кровотечение, применили давящие повязки.
Благодаря слаженным и профессиональным действиям удалось стабилизировать состояние пострадавших до приезда медиков. В дальнейшем их доставили в больницу.
К сожалению, в результате взрыва погибла женщина.
Все обстоятельства происшествия устанавливают следователи.
Предварительно известно, что в помещение зашел сосед с предметом, похожим на гранату, после чего произошел взрыв.
Напомним, ранее в Броварах Киевской области полицейские задержали двух человек, которых подозревают в причастности к совершению взрыва, который рассматривается как террористический акт.