В Запорожье прогремел взрыв в квартире: есть погибшая (видео)

Патрульная полиция / © facebook.com/odesapolice

Реклама

В одной из квартир Космического района города Запорожья прогремел взрыв. На место происшествия отправился экипаж патрульной полиции.

Об инциденте, который произошел на днях, сообщили в Патрульной полиции Запорожской области, опубликовав видео с нагрудных камер правоохранителей.

Инспекторы, прибывшие на вызов обнаружили двух мужчин с осколочными ранениями.

Реклама

Патрульные сразу начали оказание домедицинской помощи: наложили турникеты, остановили кровотечение, применили давящие повязки.

Благодаря слаженным и профессиональным действиям удалось стабилизировать состояние пострадавших до приезда медиков. В дальнейшем их доставили в больницу.

К сожалению, в результате взрыва погибла женщина.

Все обстоятельства происшествия устанавливают следователи.

Реклама

Предварительно известно, что в помещение зашел сосед с предметом, похожим на гранату, после чего произошел взрыв.

Напомним, ранее в Броварах Киевской области полицейские задержали двух человек, которых подозревают в причастности к совершению взрыва, который рассматривается как террористический акт.