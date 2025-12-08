В Запорожье прогремела серия взрывов

Город атакуют КАБами / © Getty Images

Сегодня, 8 декабря, в Запорожье прогремели два взрыва. В настоящее время в регионе объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщил глава ОВА Иван Федоров.

«Взрывы в Запорожской области. До отбоя оставайтесь в безопасных местах», — отметил он.

Впоследствии Федоров сообщил о еще одном взрыве. Воздушные силы предупреждали об угрозе КАБов.

«Один из ударов по промышленной инфраструктуре Запорожья. Предварительно один человек ранен. Второй удар — по одному из населенных пунктов области. Предварительно, два человека травмированы», — добавил он.

Напомним, в городе Ахтырка три дрона попали в девятиэтажку. Пострадали семь человек.

В ночь на 8 декабря россияне запустили по Украине 149 ударных дронов разных типов. ПВО удалось обезвредить 131 беспилотник на севере, юге и востоке страны. Еще 16 БпЛА попали в 11 местах, в четырех упали обломки.