- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 387
- Время на прочтение
- 1 мин
В Запорожье прогремела серия взрывов
Россияне атакуют город КАБами — объявлена воздушная тревога.
Сегодня, 8 декабря, в Запорожье прогремели два взрыва. В настоящее время в регионе объявлена воздушная тревога.
Об этом сообщил глава ОВА Иван Федоров.
«Взрывы в Запорожской области. До отбоя оставайтесь в безопасных местах», — отметил он.
Впоследствии Федоров сообщил о еще одном взрыве. Воздушные силы предупреждали об угрозе КАБов.
«Один из ударов по промышленной инфраструктуре Запорожья. Предварительно один человек ранен. Второй удар — по одному из населенных пунктов области. Предварительно, два человека травмированы», — добавил он.
Напомним, в городе Ахтырка три дрона попали в девятиэтажку. Пострадали семь человек.
В ночь на 8 декабря россияне запустили по Украине 149 ударных дронов разных типов. ПВО удалось обезвредить 131 беспилотник на севере, юге и востоке страны. Еще 16 БпЛА попали в 11 местах, в четырех упали обломки.