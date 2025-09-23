ТСН в социальных сетях

Украина
8
В Запорожье прогремели взрывы: город под комбинированной атакой — ОВА

Запорожье получило удары с воздуха, в частности КАБами и ударными беспилотниками.

Игорь Бережанский
Взрывы раздались в Запорожье (фото иллюстративное)

В Запорожье в ночь на 23 сентября прогремели взрывы во время воздушной тревоги.

Об этом говорится в сообщении главы Запорожской ОВД Ивана Федорова.

Он сообщил, что захватчики атакуют город КАБами и ударными беспилотниками.

Местные жители сообщают о мощных взрывах в городе.

Ранее сообщалось, что утром 22 сентября российские войска нанесли пять ударов по Запорожью, в результате чего погибли люди, были уничтожены и повреждены автомобили, а также возникли пожары.

Мы ранее информировали, что трое погибших и двое раненых в Запорожье в результате атаки КАБами.

