В Запорожье произошел взрыв газа в многоквартирном доме: есть погибшие

Из разрушенного подъезда эвакуированы 15 жителей.
28 января в 04:04 в г. Запорожье в четырехэтажном жилом доме (четыре подъезда) на втором этаже в квартире произошел взрыв газовоздушной смеси, без последующего горения.
Об этом информирует ГСЧС в Telegram-канале.
С третьего разрушенного подъезда проведена эвакуация 15 жителей.
В результате взрыва погиб 1 человек и пострадали 2 человека. Взрывом разрушены опорные элементы в пределах одного подъезда, предварительно повреждено 7 квартир.
От ГСЧС привлечены 28 человек и 7 ед. техники (в том числе 2 АД). Информация уточняется.
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