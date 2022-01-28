В Запорожье произошел взрыв газа в многоквартирном доме: есть погибшие

В Запорожье произошел взрыв газа в многоквартирном доме: есть погибшие

Из разрушенного подъезда эвакуированы 15 жителей.

28 января в 04:04 в г. Запорожье в четырехэтажном жилом доме (четыре подъезда) на втором этаже в квартире произошел взрыв газовоздушной смеси, без последующего горения.

Об этом информирует ГСЧС в Telegram-канале.

С третьего разрушенного подъезда проведена эвакуация 15 жителей.

В результате взрыва погиб 1 человек и пострадали 2 человека. Взрывом разрушены опорные элементы в пределах одного подъезда, предварительно повреждено 7 квартир.

От ГСЧС привлечены 28 человек и 7 ед. техники (в том числе 2 АД). Информация уточняется.

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