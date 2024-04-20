В Запорожье произошла смертельная авария: фото

В субботу 20 апреля в Запорожье произошла авария с участием двух автомобилей. В результате ДТП два человека погибли на месте.

Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС в Запорожской области.

Отмечается, что на автодороге столкнулись легковушки Nissan X-Trail и Audi. Один из авто загорелся. Спасатели ликвидировали возгорание легковушки Audi на площади 5 кв.м.

"На месте ДТП погибли два человека, еще двое пострадали. Чрезвычайники вместе с сотрудниками Полиции транспортировали травмированных в кареты скорых для дальнейшей госпитализации в лечебные учреждения", — говорится в сообщении.

В Запорожье произошло смертельное ДТП. / Фото: ГСЧС в Запорожской области

В Запорожье произошло смертельное ДТП. / Фото: ГСЧС в Запорожской области

В Запорожье произошло смертельное ДТП. / Фото: ГСЧС в Запорожской области

Как сообщалось, ночью неизвестные произвели расстрел полицейских в Винницкой области. Один милиционер погиб. Другой – получил ранение.

Национальная полиция раскрыла личность полицейского, погибшего в Винницкой области во время нападения неизвестных мужчин. Это – 20-летний Максим Зарецкий.

Читайте также: