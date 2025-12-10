- Дата публикации
В Запорожье произошло убийство в бомбоубежище: шокирующие подробности
Женщина получила 8 лет за умышленное убийство мужчины в бомбоубежище в Запорожье.
Шевченковский районный суд г. Запорожья признал женщину виновной в совершении умышленного убийства (ч. 1 ст. 115 УК Украины) и приговорил ее к 8 годам лишения свободы.
Преступление произошло в апреле 2025 года в помещении бомбоубежища в Запорожье. Обвиняемая, которая ранее уже была судима за умышленное тяжкое телесное повреждение, во время конфликта нанесла потерпевшему один удар ножом в грудную клетку, что привело к его смерти.
Об этом говорится в приговоре суда.
Что известно об убийстве в бомбоубежище
Трагедия произошла 5 апреля 2025 года, в период с 18:50 до 19:45 в помещении бомбоубежища АО «Мотор Сич».
Подозреваемая и потерпевший друг друга не знали. Однако между ними возник конфликт, поскольку женщине не понравилось, как мужчина вымыл посуду.
Подсудимая взяла со стола кухонный нож и нанесла потерпевшему один удар в область грудной клетки слева.
У мужчины зафиксировали проникающее колото-резаное ранение с повреждением сердца, что квалифицируется как тяжкое телесное повреждение, опасное для жизни, и повлекло острую кровопотерю. Пострадавший скончался.
Позиция обвиняемой и доказательства
Обвиняемая признала свою вину полностью. Она объяснила, что конфликт возник из-за того, что потерпевший ее якобы провоцировал. Она схватила нож и ударила им мужчину.
Свидетели подтвердили, что конфликт начался из-за претензий женщины к качеству помытой посуды, он перерос в драку на полу, после чего обвиняемая схватила нож и побежала за потерпевшим, когда тот пытался убежать.
Обвиняемая ранее была судима приговором Орджоникидзевского районного суда г. Запорожья от 18.04.2025 по ч. 1 ст. 121 УК Украины (умышленное тяжкое телесное повреждение).
Суд пришел к выводу, что женщина, нанося удар ножом в область сердца, «очевидно понимала наступление от этого смерти», что исключает квалификацию как убийства по неосторожности.
Приговор суда
Суд квалифицировал действия обвиняемой по ч. 1 ст. 115 УК Украины (умышленное убийство). Женщину приговорили к 8 годам лишения свободы .