В Запорожье произошло убийство в бомбоубежище: шокирующие подробности

В Запорожье произошло убийство в бомбоубежище

Шевченковский районный суд г. Запорожья признал женщину виновной в совершении умышленного убийства (ч. 1 ст. 115 УК Украины) и приговорил ее к 8 годам лишения свободы.

Преступление произошло в апреле 2025 года в помещении бомбоубежища в Запорожье. Обвиняемая, которая ранее уже была судима за умышленное тяжкое телесное повреждение, во время конфликта нанесла потерпевшему один удар ножом в грудную клетку, что привело к его смерти.

Об этом говорится в приговоре суда.

Что известно об убийстве в бомбоубежище

Трагедия произошла 5 апреля 2025 года, в период с 18:50 до 19:45 в помещении бомбоубежища АО «Мотор Сич».

Подозреваемая и потерпевший друг друга не знали. Однако между ними возник конфликт, поскольку женщине не понравилось, как мужчина вымыл посуду.

Подсудимая взяла со стола кухонный нож и нанесла потерпевшему один удар в область грудной клетки слева.

У мужчины зафиксировали проникающее колото-резаное ранение с повреждением сердца, что квалифицируется как тяжкое телесное повреждение, опасное для жизни, и повлекло острую кровопотерю. Пострадавший скончался.

Позиция обвиняемой и доказательства

Обвиняемая признала свою вину полностью. Она объяснила, что конфликт возник из-за того, что потерпевший ее якобы провоцировал. Она схватила нож и ударила им мужчину.

Свидетели подтвердили, что конфликт начался из-за претензий женщины к качеству помытой посуды, он перерос в драку на полу, после чего обвиняемая схватила нож и побежала за потерпевшим, когда тот пытался убежать.

Материалы суда / © Единый государственный реестр судебных решений

Обвиняемая ранее была судима приговором Орджоникидзевского районного суда г. Запорожья от 18.04.2025 по ч. 1 ст. 121 УК Украины (умышленное тяжкое телесное повреждение).

Суд пришел к выводу, что женщина, нанося удар ножом в область сердца, «очевидно понимала наступление от этого смерти», что исключает квалификацию как убийства по неосторожности.

Приговор суда

Суд квалифицировал действия обвиняемой по ч. 1 ст. 115 УК Украины (умышленное убийство). Женщину приговорили к 8 годам лишения свободы .