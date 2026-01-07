- Дата публикации
В Запорожье пропали свет, вода и отопление: город переходит на "автономку"
В Запорожье и области введены ограничения электроснабжения, больницы работают на генераторах.
Сегодня, 7 января, российские войска снова несколько раз атаковали Запорожье. В результате ударов в городе и области действуют ограничения электроснабжения.
Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров.
«Из-за вражеской атаки по Украине, в том числе и в Запорожской области, действуют ограничения электроснабжения. Специалисты „Запорожьеоблэнерго“ работают над восстановлением и стабилизацией системы», — написал он в Telegram.
По словам Федорова, водоснабжение и больницы переведены на работу от генераторов, поэтому критическая инфраструктура функционирует. Также в области открывают дополнительные «Пункты незламности».
Местные паблики пишут, что во всем Запорожье исчез свет. Читатели уточняют ТСН.ua, что во многих районах города нет воды и отопления.
Напомним, что в результате атак РФ серьезные проблемы с теплоснабжением, электричеством и водой возникли в Кривом Роге. Также город Днепр погрузился в полный блэкаут из-за попадания РФ по энергетической инфраструктуре. Все тепловые электростанции (ТЭЦ) и подстанции области остановлены.