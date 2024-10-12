В Запорожье прозвучали взрывы: позаботьтесь о собственной безопасности

В ночь на 12 октября 2024 года враг выпустил КАДы по Запорожской области.

Об этом информируют Воздушные Силы ВСУ в сообщении в социальных сетях.

Позже в регионе раздались взрывы.

В частности, местные журналисты сообщают о взрывах в Запорожской области.

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Напомним, в ночь на 10 октября враг атаковал Украину беспилотниками. В нескольких областях звучала воздушная тревога, работали силы ПВО.

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