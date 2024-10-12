В Запорожье прозвучали взрывы: позаботьтесь о собственной безопасности

Находитесь в укрытиях.
В ночь на 12 октября 2024 года враг выпустил КАДы по Запорожской области.
Об этом информируют Воздушные Силы ВСУ в сообщении в социальных сетях.
Позже в регионе раздались взрывы.
В частности, местные журналисты сообщают о взрывах в Запорожской области.
Напомним, в ночь на 10 октября враг атаковал Украину беспилотниками. В нескольких областях звучала воздушная тревога, работали силы ПВО.
Читайте также:
- Россияне ударили баллистикой по Одесщине: стало известно количество погибших
- В Сумской области раздался 141 взрыв
- Россияне ударили ракетами по Николаеву: что известно о "прилете"
Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.