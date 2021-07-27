В Запорожье пылает Хортица: спасатели пытаются погасить пожар

Горит сосновый лес, и уже выгорело около 10 га.

В Запорожье на острове Хортица произошел пожар. Горит большая территория Национального заповедника.

Об этом в соцсети сообщил фотограф Алексей Толмачев.

"Хортица пылает. Больно ...", — написал он.

В комментариях под заметкой пользователи сообщили о том, что пожар уже тушат.

"Пожарная бригада заповедника и пожарная служба на месте, делают все возможное, чтобы остановить пожар", — прокомментировала сотрудница Национального заповедника "Хортица" Елена Петрикей.

По сообщению прессслужбы Нацполиции Запорожской области на место пожара выехала следственно-оперативная группа.

Сейчас на территории Хортицы работают несколько бригад ГСЧС.

"Горит сосновый лес вблизи станции Сечь и балки Генералка на Хортице. Выгорело около 10 га леса. На место срочно выехала Добровольная пожарная дружина заповедника, наши сотрудники, даже женщины, работники ONUR, 3, 2, 1 и 7 пожарные части Главное управление ГСЧС Украины в Запорожской области, работает 10 единиц техники. Работу усложняет сильный ветер. В настоящее время пожар удается локализовать ", — сообщают в пресс-службе Национального заповедника "Хортица".

Напомним, что в Вараському районе Ровенской области в школу ударила молния, вспыхнул пожар.

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