В Запорожье работница кухни застряла рукой в тестосмесительной машине

В Запорожье работница кухни застряла рукой в тестосмесительной машине

Девушку высвобождали спасатели.

В Запорожье 18-летняя девушка, работавшая с тестом, застряла рукой в тестосмесительной машине и не смогла ее вытащить.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС в Запорожской области.

Инцидент произошел вчера, 27 октября, в Запорожье на соборном проспекте в Александровском районе города. Во время смешивания теста рука 18-летней девушки застряла в тестосмесительной машине.

"Специалисты ГСЧС разобрали механизм и уволили руку пострадавшей. Девушку передали врачам скорой помощи. По факту происшествия соответствующими органами ведется расследование", — отметили в пресс-службе ГСЧС.

Напомним, что в городе Новояворовске Львовской области двухлетней девочке зажало руку во включенной электромясорубке. Врачам пришлось ампутировать девочке три пальца.

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