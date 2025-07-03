В Запорожье работник ТЦК "отмазал" от мобилизации 1500 мужчин: как действовала схема

Схема для уклонистов в Запорожье / © Государственное бюро расследований

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В Запорожье разоблачили работников ТЦК, которые помогли не менее 1,5 тысячи мужчин уклониться от мобилизации.

Об этом передает пресс-служба ГБР.

Преступная схема действовала в одном из районных ТЦК Запорожья. По предварительным данным, только в 2024-2025 годах благодаря ей от мобилизации избежали более 1,5 тыс. мужчин.

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В основном работники ТЦК брали деньги за то, чтобы снять с розыска военнообязанных, попавших в специализированную базу за неявку по повестке. Так, составлялся поддельный протокол о якобы добровольной явке мужчин в ТЦК.

Правоохранители проанализировали около 5 000 административных материалов, составленных должностными лицами. В результате не менее 1,5 тыс. лиц избежали мобилизации и не уплатили штрафы именно по такой схеме.

Как разоблачили схему

Офицер отделения военного учета этого ТЦК требовал у местного жителя 1,3 тысяч долларов за снятие с розыска после получения повестки. Посредниками по делу он привлек знакомого сотрудника Госспецсвязи и адвоката.

Изъятые средства

После получения средств работник ТЦК составил фиктивный протокол об административном правонарушении без участия самого военнообязанного. На основании этого документа мужчину сняли с розыска якобы в связи с добровольной явкой в военкомат, что позволило ему избежать мобилизации.

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Офицеру ТЦК и его сообщникам доложено о подозрении по двум статьям:

получение неправомерной выгоды по предварительному сговору группой лиц (ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 369-2 УК).

подлог официальных документов (ч. 1 ст. 366 УК Украины).

Им грозит до 5 лет лишения свободы.

Ранее мы писали, сколькие работники ТЦК привлечены к ответственности за нарушения во время мобилизации.