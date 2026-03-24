В Запорожье растет количество пострадавших после ночной атаки
В Запорожье увеличивается количество пострадавших в результате ночной вражеской атаки: известно об одном погибшем и пятерых раненых.
Об этом сообщил начальник Запорожской ОВА Иван Федоров .
По его словам, в результате атаки один человек погиб, еще пятеро получили ранения. Всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь.
Глава области отметил, что количество травмированных растет, информация уточняется. На местах работают экстренные службы, ликвидация последствий обстрелов продолжается.
