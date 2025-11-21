В Запорожье растет количество пострадавших после вражеской атаки

Запорожье / © Telegram / Иван Федоров / Мелитополь / городской голова

В Запорожье растет количество пострадавших в результате российской атаки . По состоянию на данный момент известно о гибели пяти человек и, по меньшей мере, восьми раненых.

Об обновленных данных сообщил начальник Запорожской областной военной администрации Иван Федоров.

По его словам, ударом были повреждены по меньшей мере пять многоэтажных жилых домов. Также разрушены торговые павильоны.

На месте попадания возник масштабный пожар. Спасатели оперативно ликвидировали возгорание и продолжают работать на месте инцидента, помогая пострадавшим и разбирая завалы.

Информация о масштабе разрушений и количестве пострадавших уточняется.

Ранее сообщалось, что в Тернополе выросло количество погибших после удара РФ.

Спасатели извлекли из-под завалов тело погибшего человека. Это 28 жертв российских обстрелов.