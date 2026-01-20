ТСН в социальных сетях

Украина
66
1 мин

В Запорожье раздались взрывы: что известно

В Запорожье прозвучали два вражеских удара - предварительно, без пострадавших, последствия атаки уточняются.

Елена Кузьмич
Фото автора: Елена Кузьмич Елена Кузьмич
Дрон

Дрон / © tsn.ua

В Запорожье зафиксировали два вражеских удара.

Об этом сообщил начальник Запорожской ОВА Иван Федоров .

Последствия атаки устанавливаются.

По предварительной информации, обошлось без пострадавших.

В то же время, воздушная тревога в области продолжается. Жителей призывают оставаться в укрытиях отбоя.

Напомним, что Россия готовит прорыв в Запорожье и блокировку Покровска: где сейчас самое опасное .

