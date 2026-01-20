- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 66
- Время на прочтение
- 1 мин
В Запорожье раздались взрывы: что известно
В Запорожье прозвучали два вражеских удара - предварительно, без пострадавших, последствия атаки уточняются.
В Запорожье зафиксировали два вражеских удара.
Об этом сообщил начальник Запорожской ОВА Иван Федоров .
Последствия атаки устанавливаются.
По предварительной информации, обошлось без пострадавших.
В то же время, воздушная тревога в области продолжается. Жителей призывают оставаться в укрытиях отбоя.
Напомним, что Россия готовит прорыв в Запорожье и блокировку Покровска: где сейчас самое опасное .