В Запорожье раздались взрывы: что известно

Дрон / © tsn.ua

Реклама

В Запорожье зафиксировали два вражеских удара.

Об этом сообщил начальник Запорожской ОВА Иван Федоров .

Последствия атаки устанавливаются.

Реклама

По предварительной информации, обошлось без пострадавших.

В то же время, воздушная тревога в области продолжается. Жителей призывают оставаться в укрытиях отбоя.

Напомним, что Россия готовит прорыв в Запорожье и блокировку Покровска: где сейчас самое опасное .