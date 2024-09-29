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В Запорожье раздались взрывы: оккупанты массированно атаковали город КАБами

В Запорожье раздались взрывы: оккупанты массированно атаковали город КАБами

Захватчики обстреляли Запорожье КАБами / Фото: Associated Press

Воздушные силы сообщили об угрозе тактической авиации.

Российские захватчики в ночь на 29 сентября обстреляли Запорожье управляемыми авиационными бомбами.

Об этом сообщает Общественное.

"В Запорожье были слышны звуки взрыва", — говорится в сообщении.

Перед этим воздушные силы сообщили об угрозе тактической авиации.

Мониторинговые каналы сообщили о пуске нескольких управляемых авиационных бомб в сторону города.

Напомним, ранее сообщалось, что в северных областях звучала тревога из-за угрозы из Беларуси.

Кроме того, мы ранее информировали, что в Киеве извлекли обломки российского беспилотника из Днепра.

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