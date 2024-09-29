В Запорожье раздались взрывы: оккупанты массированно атаковали город КАБами

Воздушные силы сообщили об угрозе тактической авиации.
Российские захватчики в ночь на 29 сентября обстреляли Запорожье управляемыми авиационными бомбами.
Об этом сообщает Общественное.
"В Запорожье были слышны звуки взрыва", — говорится в сообщении.
Перед этим воздушные силы сообщили об угрозе тактической авиации.
Мониторинговые каналы сообщили о пуске нескольких управляемых авиационных бомб в сторону города.
Напомним, ранее сообщалось, что в северных областях звучала тревога из-за угрозы из Беларуси.
Кроме того, мы ранее информировали, что в Киеве извлекли обломки российского беспилотника из Днепра.
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