В Запорожье раздались взрывы: срочно спрячитесь в ближайшем укрытии

В городе прогремели сильные взрывы.
В Запорожье прогремели взрывы, сообщают корреспонденты Общественного.
Воздушная тревога не была объявлена.
Позже в Запорожье стал раздаваться сигнал воздушной тревоги: находитесь в безопасных местах.
Ждем официального подтверждения информации.
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