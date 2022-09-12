В Запорожье раздались взрывы: срочно спрячитесь в ближайшем укрытии

В Запорожье прогремели взрывы, сообщают корреспонденты Общественного.

Воздушная тревога не была объявлена.

Позже в Запорожье стал раздаваться сигнал воздушной тревоги: находитесь в безопасных местах.

Ждем официального подтверждения информации.

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