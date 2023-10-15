В Запорожье раздались взрывы во время воздушной тревоги

Была угроза удара баллистическими ракетами по территории Запорожской и Днепропетровской областей.

В воскресенье, 15 октября, во время объявленной в 15:10 воздушной тревоги в Запорожской области в областном центре были слышны звуки взрывов.

Об этом сообщают очевидцы в Telegram-канале "Общественное".

Предварительно мониторинговые группы сообщили об угрозе удара баллистическими ракетами по территории Запорожской и Днепропетровской областей.

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Местные Telegram-каналы допустили применение врагом ракет "Искандер".

В 15.25 секретарь Запорожского горсовета Анатолий Куртев сообщил об отбое воздушной тревоги.

Официальных сообщений о причинах взрывов пока не было.

Напомним, в ночь на 15 октября войска РФ трижды нанесли удар по окраине Запорожья, применив ракеты ЗРК С-300.

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