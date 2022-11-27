Категория
Украина
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспортРедакция
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

В Запорожье раздались звуки взрывов: находитесь в укрытиях

Автор
Елена КузьмичЕлена Кузьмич
Дата публикации
Просмотры
9821
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
В Запорожье раздались звуки взрывов: находитесь в укрытиях

Фото: Pexels

В ночь на 27 ноября 2022 года в Запорожье прогремели взрывы.

Воздушная тревога охватила несколько областей на востоке Украины.

Воздушная тревога раздается и в Запорожской области. В Запорожье слышны звуки взрывов, сообщают корреспонденты Общественного.

Находитесь в укрытиях, не пренебрегайте личной безопасностью и не забывайте правило "двух стен".

"Срочно! Идите к ближайшим к вам укрытиям и находитесь там!", — написал в социальных сетях секретарь Запорожского городского совета Анатолий Куртев.

Ждите других официальных сообщений властей.

© t.me/povitryanatrivogaaa
Фото: t.me/povitryanatrivogaaa

Напомним, ранее сообщалось, что оккупанты атаковали пригород Запорожья. Ракеты попали рядом с больницей. К счастью, люди не пострадали, но здание получило повреждения.

Читайте также:

На Запорожье оккупанты ракетами ударили по родильному

На Запорожье оккупанты ракетами ударили по родильному

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

Похожие темы:

Статья из подборки новостей:
Война России против Украины
Дата публикации
Просмотры
9821
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация