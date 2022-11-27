В Запорожье раздались звуки взрывов: находитесь в укрытиях

В ночь на 27 ноября 2022 года в Запорожье прогремели взрывы.

Воздушная тревога охватила несколько областей на востоке Украины.

Воздушная тревога раздается и в Запорожской области. В Запорожье слышны звуки взрывов, сообщают корреспонденты Общественного.

Находитесь в укрытиях, не пренебрегайте личной безопасностью и не забывайте правило "двух стен".

"Срочно! Идите к ближайшим к вам укрытиям и находитесь там!", — написал в социальных сетях секретарь Запорожского городского совета Анатолий Куртев.

Ждите других официальных сообщений властей.

Фото: t.me/povitryanatrivogaaa

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Напомним, ранее сообщалось, что оккупанты атаковали пригород Запорожья. Ракеты попали рядом с больницей. К счастью, люди не пострадали, но здание получило повреждения.

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