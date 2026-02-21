ТСН в социальных сетях

Украина
52
1 мин

В Запорожье раздался взрыв: что известно

В Запорожье во время воздушной тревоги раздался взрыв. Враг атаковал транспортную инфраструктуру областного центра.

Елена Кузьмич
Дрон

Дрон / © ТСН.ua

Взрыв, который могли слышать жители Запорожья , явился следствием атаки российских войск на транспортную инфраструктуру города.

Об этом сообщил начальник Запорожской ОВА Иван Федоров .

По его словам, по состоянию на данный момент информации о пострадавших нет.

«Взрыв, который мог слышать запорожцы, — это атака врага на транспортную инфраструктуру областного центра. Пока без пострадавших. Тревога продолжается – находитесь в безопасных местах!» – отметил Федоров.

В области долгое время была воздушная тревога.

Местные власти традиционно призвали жителей оставаться в укрытиях до официального сигнала отбоя.

Напомним, что ранее враг атаковал Запорожье "Шахедами": Федоров сообщил о последствиях

52
