В Запорожье раздался взрыв: что известно
В Запорожье во время воздушной тревоги раздался взрыв. Враг атаковал транспортную инфраструктуру областного центра.
Взрыв, который могли слышать жители Запорожья , явился следствием атаки российских войск на транспортную инфраструктуру города.
Об этом сообщил начальник Запорожской ОВА Иван Федоров .
По его словам, по состоянию на данный момент информации о пострадавших нет.
«Взрыв, который мог слышать запорожцы, — это атака врага на транспортную инфраструктуру областного центра. Пока без пострадавших. Тревога продолжается – находитесь в безопасных местах!» – отметил Федоров.
В области долгое время была воздушная тревога.
Местные власти традиционно призвали жителей оставаться в укрытиях до официального сигнала отбоя.
