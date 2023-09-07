В Запорожье раздался взрыв: в ОВА сообщили об ударе баллистикой по району

В четверг, 7 сентября, в Запорожье снова раздался взрыв. В области объявлена воздушная тревога. В Запорожском районе произошел "прилет".

Об этом сообщают местные СМИ и мониторинговые группы.

"В Запорожье раздался взрыв, сообщают корреспонденты "Суспільного", — говорится в сообщении.

Местные Telegram-каналы пишут, что взрыв был очень мощный.

Воздушная тревога в Запорожской области продолжается с 10:05. Глава областной военной администрации Юрий Малашко сообщил об опасности российских ударов баллистикой.

"Угроза использования баллистического вооружения, в частности, для Запорожской области и города Запорожья", — подчеркнул он.

Уже впоследствии Малашко подчеркнул, что оккупанты попали в Запорожский район. Он просит людей оставаться в укрытиях, потому что тревога продолжается.

"Предварительно известно об ударе баллистическим вооружением. На место уже отправились все соответствующие службы", — сообщил он.

Напомним, 6 сентября россияне нанесли ракетный удар по городу Запорожье. Во время тревоги в областном центре прогремели мощные взрывы.

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