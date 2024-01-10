В Запорожье разоблачила агента российской разведки, который "охотился" на оборонные заводы

Пока мужчина под стражей, ему грозит пожизненное заключение.

Контрразведка Службы безопасности задержала еще одного агента Главного управления Генерального штаба Вооруженных сил России (ГРУ), который "охотился" на оборонные заводы Запорожья.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

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По данным спецслужбы, агент пытался обнаружить и передать оккупантам геолокации местных предприятий оборонно-промышленного комплекса Украины. В первую очередь его интересовали заводы, производящие боеприпасы для тяжелой бронетехники и ракетно-артиллерийского вооружения ВСУ.

Также фигурант отслеживал места наибольшего сосредоточения личного состава и военной техники. Сил обороны на территории областного центра.

"Для этого он объезжал город на общественном транспорте и скрыто фиксировал инфраструктурные объекты, которые, по его мнению, могли использовать для базирования украинских войск или производства средств поражения", — говорится в сообщении.

Сотрудники СБУ задокументировали факты разведывательно-взрывной деятельности российского агента и задержали его в собственном доме. У него удален мобильный телефон, который он применял для фото- и видеосъемки украинских объектов и коммуникации с ГРУ.

Что известно о предателе

По данным следствия, фигурантом является экс-заместитель начальника отдела бывшего областного управления МВД, который в 2014 году уволился со службы. В начале полномасштабного вторжения его завербовал кадровый военный Минобороны РФ, с которым они еще во времена СССР вместе получали высшее образование. А осенью 2023 года этот агент приступил к активному выполнению враждебных задач.

Для коммуникации с агрессором фигурант использовал анонимный чат в популярном мессенджере, а передачу сведений осуществлял зашифрованными словами, отработанными заранее.

На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили ему о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственное предательство, совершенное в условиях военного положения).

Пока он под стражей, ему грозит пожизненное заключение.

Напомним, полковник в отставке из Житомира шпионил для разведки "Вагнера".

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