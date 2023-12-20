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В Запорожье разоблачили очередную схему для уклонистов: ДБР рассказало детали

Автор
Максим ЖуравельМаксим Журавель
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В Запорожье разоблачили очередную схему для уклонистов: ДБР рассказало детали

Фото: Государственное бюро расследований

Организовал схему Руководитель районного ТЦК и СП.

ДБР разоблачило очередную схему уклонения от мобилизации. Действовала она в Запорожье, "услугой" успели воспользоваться не менее 300 человек.

Об этом сообщили в пресс-службе ДБР.

Как стало известно, схему организовал руководитель одного из районных территориальных центров комплектования и социальной поддержки Запорожья.

"Руководитель районного ТЦК и СП и трое его подчиненных предоставляли военнообязанным полный пакет услуг для освобождения от военной службы. Уклонистов регистрировали в том же районе города, где расположен военкомат, затем их ставили на учет и предоставляли сфальсифицированные медицинские документы для прохождения ВЛК с последующим освобождением от военной службы", — рассказали в ДБР.

В общей сложности, в период с 2022 по 2023 год "услугой" воспользовались более 300 человек. Ориентировочная стоимость уклонения от мобилизации составляла 2-3 тысячи долларов.

Сотрудники ДБР провели обыски по местам жительства и работы должностных лиц районного ТЦК и СП.

Напомним, что суд передал государству имущество ровенского военкома стоимостью почти 52 млн гривен.

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Дата публикации
Просмотры
479
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