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- Украина
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В Запорожье разоблачили предателя, наводившего ракеты на военные объекты
Предатель обозначал на Google-картах позиции ВСУ и оборонные заводы, а затем передавал их куратору из ФСБ.
В Запорожье сотрудники Службы безопасности Украины задержали еще одного агента российских спецслужб. 42-летний местный житель передавал врагу координаты для ракетных ударов по стратегическим объектам города.
Об этом сообщили в пресс-службе СБУ
Как выяснили следователи, мужчина оказался в поле зрения ФСБ после того, как начал оставлять пророссийские комментарии в Telegram-каналах. Именно из-за этих сообщений его дистанционно завербовал куратор из спецслужб РФ.
После этого агент получил конкретное задание — собирать координаты для авиационных и ракетных ударов по Запорожью. Его особенно интересовали расположение блокпостов, скопления украинских военных, а также оборонные и другие промышленные объекты.
Чтобы выполнить эти задачи, предатель фотографировал объекты, снимал видео и обозначал координаты на Google-картах. Кроме того, неподалеку от одной из автодорог области он установил скрытую миникамеру с функцией удаленного доступа. Таким образом оккупанты в реальном времени отслеживали перемещение украинской бронетехники в направлении южного фронта.
Агент работал осторожно, однако его разоблачили киберспециалисты СБУ. Правоохранители задержали мужчину по месту жительства. У него изъяли мобильный телефон с доказательствами сотрудничества с ФСБ.
Предателю сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины — государственная измена в условиях военного положения. Сейчас он находится под стражей. Ему грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.
Напомним, ранее мы писали о том, что СБУ предотвратила теракт в центре Ивано-Франковска: ФСБ вербовала несовершеннолетнюю