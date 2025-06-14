В Запорожье разоблачили предателя, наводившего ракеты на военные объекты

Задержанный агент

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В Запорожье сотрудники Службы безопасности Украины задержали еще одного агента российских спецслужб. 42-летний местный житель передавал врагу координаты для ракетных ударов по стратегическим объектам города.

Об этом сообщили в пресс-службе СБУ

Как выяснили следователи, мужчина оказался в поле зрения ФСБ после того, как начал оставлять пророссийские комментарии в Telegram-каналах. Именно из-за этих сообщений его дистанционно завербовал куратор из спецслужб РФ.

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После этого агент получил конкретное задание — собирать координаты для авиационных и ракетных ударов по Запорожью. Его особенно интересовали расположение блокпостов, скопления украинских военных, а также оборонные и другие промышленные объекты.

Чтобы выполнить эти задачи, предатель фотографировал объекты, снимал видео и обозначал координаты на Google-картах. Кроме того, неподалеку от одной из автодорог области он установил скрытую миникамеру с функцией удаленного доступа. Таким образом оккупанты в реальном времени отслеживали перемещение украинской бронетехники в направлении южного фронта.

Агент работал осторожно, однако его разоблачили киберспециалисты СБУ. Правоохранители задержали мужчину по месту жительства. У него изъяли мобильный телефон с доказательствами сотрудничества с ФСБ.

Предателю сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины — государственная измена в условиях военного положения. Сейчас он находится под стражей. Ему грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

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Напомним, ранее мы писали о том, что СБУ предотвратила теракт в центре Ивано-Франковска: ФСБ вербовала несовершеннолетнюю