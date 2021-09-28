В Запорожье ребенок упал в подвал и получила травму позвоночника

В Запорожье ребенок упал в подвал и получила травму позвоночника

Мальчика госпитализировали в больницу.

В Запорожье произошел несчастный случай. Ребенок упал с высоты и получил травму.

Об этом сообщают в Запорожском областном центре экстренной медицинской помощи и медицины катастроф.

В Запорожье на улице Войскстрой 10-летний парень упал в подвал глубиной 2 метра. На место происшествия вызвали медиков скорой.

"На месте происшествия работала одна педиатрическая бригада. Пострадавший получил закрытую травму грудного отдела позвоночника и был госпитализирован в больницу", — рассказали в Центре.

Напомним, что Ивано-Франковские спасатели помогли мальчику высвободить палец , который застрял в сковородке.

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