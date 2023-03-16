В Запорожье ребенок выбежал на открытый балкон и выпал с 5 этажа

Мальчик получил травмы и находится в больнице.

В Запорожье 6-летний ребенок выпал из окна. Мальчик играл в квартире, выбежал на открытый балкон и выпал с 5-го этажа на чердак подъезда.

Об этом сообщили в ГУ ГСЧС в Запорожской области

Ребенка снимать приехали спасатели. Они поднялись к ребенку по выдвижной лестнице и перенесли в карету скорой помощи.

Выяснилось, что родители находились дома во время инцидента. Дети играли в комнате, где были открыты окна. В настоящее время мальчик находится в больнице в тяжелом состоянии.

Напомним, в городе Черноморск Одесской области 7-летний мальчик застрял на кондиционере. Его снимали спасатели.

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