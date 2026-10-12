В Запорожье россияне убили учительницу математики, внук которой погиб на фронте

Бронислава Туманская / Фото: Запорожская школа №23

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В результате российской атаки по Запорожью 10 октября погибла учительница математики Бронислава Туманская.

Более 50 лет своей жизни женщина посвятила учительству. Об этом рассказали в Запорожской школе №23.

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Недавно в семье педагога также погиб внук, защищавший Украину от российской агрессии.

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Бронислава Андреевна преподавала математику и имела звание методиста. По воспоминаниям коллег, она была наставницей для учеников и студентов, имела авторитет среди других педагогов.

В школе вспоминают, что Бронислава Туманская учила не просто решать задачи, а думать, преодолевать трудности, верить в свои силы и быть достойными людьми. Ее уважали дети и ценили родители.

Еще в 1969 году госпожа Бронислава была среди приобщающихся к открытию школы.

«Бронислава Андреевна была среди тех, кто открывал это учебное заведение, закладывал его традиции, создавал доброе имя школы, которая стала родной для многих поколений учеников.

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Она оставила свой след не только в истории школы, но и в сердцах сотен питомцев, которым отдавала свои знания, душевное тепло и частицу собственного сердца», — отметили в Запорожской школе №23.

Бывший студент Брониславы Туманской, военный с позывным «Моцартом», рассказал «УП. Жизнь», что преподавательница была очень харизматичным человеком.

«Более 50-ти лет она прививала детям любовь к математике. У меня преподавала в музыкальном училище. Невероятно энергичная, очень человечная и с добрым сердцем. Думаю, все ее студенты хорошо помнят ее любимую фразу „не дразните гусей“, когда кто-то ее раздражал», — добавил Моцарт.

Другая бывшая студентка Туманской рассказала редакции, что учительницу математики обожали все учащиеся.

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«Бронислава Андреевна преподавала у нас математику в Запорожском музыкальном училище им. П.И.Майбороды. Для меня она навсегда останется в памяти как очень харизматичная, активная, веселая и жизнерадостная женщина. Она всегда поддерживала нас перед выступлениями на сцене. Для меня она стала неотъемлемой частью воспоминаний о музыкальном училище, об этих интересных и насыщенных годах обучения. Я всегда буду помнить ее с теплом и огромным уважением», — поделилась Анастасия Сухина.

В комментариях под сообщением в Threads воспоминаниями о Брониславе Туманской поделились еще несколько студентов.

«Имела счастье учиться у Брониславы Андреевны несколько лет в музыкальном училище, а запомнила ее на всю жизнь! Всегда буду помнить ее харизму и сильный характер!» — отметила ученица Алла.

«Моя учительница математики. Человек, ставший не просто учителем в моей жизни, а частью моего становления и характера. Всегда стильная, красиво одетая, достойная, на высоком каблуке, с уместным макияжем, красивыми украшениями. Такой, как на фотографии, запомню ее на всю жизнь. Больно так, что не могу который день прийти в себя. Она всю жизнь тосковала по дочери, которая ушла слишком рано из жизни по болезни. Затем она потеряла внука, защищавшего Украину. И сколько достойных людей она выпустила в жизнь», — рассказала Алина Билык.

Напомним, в результате российского удара по Запорожью погибли 23 человека, в том числе дети. Атака разрушила жилые дома.

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