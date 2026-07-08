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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
266
Время на прочтение
1 мин

В Запорожье российская авиабомба попала в пищевое предприятие

Российские войска нанесли удар управляемой авиабомбой по Запорожью. В результате атаки разрушено помещение предприятия пищевой промышленности, пострадал 43-летний работник.

Автор публикации
Фото автора: Елена Кузьмич Елена Кузьмич
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ГСЧС

ГСЧС / © ТСН.ua

Российская армия атаковала Запорожье управляемой авиабомбой. По словам начальника Запорожской ОВ Иван Федоров , в результате удара разрушено помещение одного из предприятий пищевой промышленности.

Из-за российской атаки ранения получил 43-летний работник предприятия. Ему оказывают всю необходимую медицинскую помощь.

Кроме того, в Запорожской области во время воздушной тревоги раздались взрывы. Информация о других возможных последствиях атаки уточняется.

Ранее сообщалось, что в Запорожье в результате российского удара есть жертвы, ранены двое полицейских.

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Дата публикации
Количество просмотров
266
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