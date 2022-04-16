В Запорожье СБУ разоблачила ботоферму, распространяющую российскую пропаганду и фейки

В Запорожье СБУ разоблачила ботоферму, распространяющую российскую пропаганду и фейки

Фейковые аккаунты в своих публикациях и комментариях пытались оправдать зверства России на территории Украины.

Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили в Запорожье ботоферму из почти 70 тыс. фейковых аккаунтов, распространявших российскую пропаганду.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ в Запорожской области.

"Сотрудниками спецслужбы прекращена деятельность ботофермы из почти 70 тыс. фейковых аккаунтов и более 50 интернет-сообществ в различных социальных сетях, направленных на создание и распространение пропагандистских заказных материалов из России", — сообщают в СБУ.

Фейковые аккаунты в своих публикациях и комментариях пытались оправдать зверства России на территории Украины, а также дискредитировать власть и вооруженные силы Украины. Отмечается, что эти аккаунты также распространяли материалы, заранее готовившиеся российскими пропагандистами.

Пророссийская ботоферма работала в нежилом помещении. Владелец здания должен был подключать оборудование к Интернету, а также покупать и заменять SIM-карты. Однако руководили ботофермой непосредственно на территории России.

Напомним, Служба безопасности Украины обнаружила в Житомирской области коллаборанта. Он утверждал, что обстрелы украинских городов и сел российскими оккупантами – это фейк.

Читайте также: