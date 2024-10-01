В Запорожье СБУ задержала агента РФ, который планировал убийство чиновника Мелитопольского горсовета

Служба безопасности Украины задержала киллера, который работал на ФСБ и пытался убить чиновника Мелитопольского горсовета. Агент, выполняя приказы российской спецслужбы, устроил засаду в подъезде дома, где жил чиновник, и ударил его молотком по голове. Несмотря на серьезные травмы, жертва выжила.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

Злоумышленник маскировался под коммунальщика, якобы выполнявшего технические работы в доме. После покушения он планировал скрыться на оккупированных территориях Запорожской области через страны ЕС, используя схемы для уклонистов.

Сотрудники СБУ быстро нашли и задержали киллера при попытке побега. Оказалось, что он — рецидивист, ранее отбывавший наказание за умышленное убийство в российской тюрьме. После освобождения его завербовали в ФСБ и отправили на учения, где он приобрел навыки ведения боевых действий и конспирации.

Прибыв в Запорожье, он начал следить за своей жертвой, меняя места жительства во избежание разоблачения. Российские кураторы обещали ему жилье в Мелитополе в случае успешного выполнения задания. В настоящее время задержанному предъявлены обвинения в государственной измене и покушении на убийство. Он находится под стражей, и ему грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Напомним, в Донецкой области задержан агент военной разведки России, который шпионил за украинскими силами на Покровском направлении, где продолжаются активные боевые действия.

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