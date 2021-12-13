В Запорожье сделали операцию девочке, которую жестоко избили подростки на школьном стадионе

Сейчас девочку перевели в реанимационное отделение.

В Запорожье в детской областной больнице прооперировали 14-летнюю Женю, которую избили девушки-подростки на школьном стадионе. Медики проводили хирургическое вмешательство, потому что у девушки был сломан нос.

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Об этом рассказала защитница потерпевшей Евгении Елена Швец-Хомутова, сообщает "Актуально".

"Евгении К* сегодня сделали операцию, еще одна впереди", – написала адвокат.

Школьница была под ИВЛ. После операции ее перевели в реанимационное отделение, чтобы отошла от наркоза и начала сама дышать.

Напомним, что 14-летнюю Евгению К* вместе с еще двумя школьницами избили сверстники. У девочки были синяки, гематомы, сломанный нос и начались проблемы с почками. Также девушка инвалид с детства – у нее отсутствует глазное яблоко и стоит протез-имплант на правом глазу.

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