В Запорожье "шахедом" попали в учебное заведение: произошел пожар
Ночью российский ударный дрон попал в здание учебного заведения в Запорожье, вызвав пожар.
В полночь российские войска атаковали Запорожье дронами-камикадзе типа «Шахед». Один из них попал в трехэтажное здание одного из учебных заведений. В результате удара произошел пожар, который оперативно ликвидировали экстренные службы.
По словам председателя Запорожской ОВД Ивана Федорова, обошлось без пострадавших. На месте работают спасатели и коммунальные службы.