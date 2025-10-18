В Запорожье "шахедом" попали в учебное заведение: произошел пожар

Запорожье / © Telegram / Иван Федоров / Мелитополь / городской голова

В полночь российские войска атаковали Запорожье дронами-камикадзе типа «Шахед». Один из них попал в трехэтажное здание одного из учебных заведений. В результате удара произошел пожар, который оперативно ликвидировали экстренные службы.

По словам председателя Запорожской ОВД Ивана Федорова, обошлось без пострадавших. На месте работают спасатели и коммунальные службы.