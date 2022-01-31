В Запорожье школа попросила родителей закупить свечи для бомбоубежища на случай вторжения России

В Запорожье школа попросила родителей закупить свечи для бомбоубежища на случай вторжения России

Родители считают такие распоряжения странными и нарушающими технику безопасности.

В Запорожской школе администрация одного из учебных учреждений обратилась к родителям с просьбой закупить свечи для бомбоубежища.

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Об этом сообщает "ZaБор".

В Запорожье в школе №94 администрация учебного учреждения распорядилась родительским комитетам закупить свечи для подготовки бомбохранилища. Каждый ребенок должен принести по 2 свечи.

Родители таким распоряжением обеспокоились, а также сомневаются, что в бомбоубежищах можно пользоваться свечами.

"Первый вопрос о пожарной безопасности. Дети (много детей!) и открытый огонь. Где и из каких методик взяло информацию руководство о необходимости свеч в бомбоубежище?", — говорят родители.

Родители решили заменить свечи фонариками.

Напомним, что в эти выходные украинцы массово учились, как подготовиться к возможным военным действиям: как выжить во время войны, оказать медицинскую помощь и как держать в руках оружие.

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