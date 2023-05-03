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В Запорожье слышны взрывы: власти призвали срочно скрыться в укрытиях

Автор
Елена КузьмичЕлена Кузьмич
Дата публикации
Просмотры
606
Время на прочтение
1 мин
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В Запорожье слышны взрывы: власти призвали срочно скрыться в укрытиях

Фото: Associated Press

Воздушная тревога догнала и Запорожье.

Местные СМИ и очевидцы сообщают о звуках взрывов в Запорожье.

Захватчики производят пуск ЗРК С-300 по Запорожье – мониторинговые группы.

"Срочно! Идите в ближайшие к вам укрытия и находитесь там!", — об этом в социальных сетях сообщил секретарь Запорожского городского совета Анатолий Куртев.

" Находитесь в безопасных местах до завершения воздушной тревоги! Сохраняйте информационную тишину! Не распространяйте фото- и видео материалы — не помогайте врагу корректировать огонь. Чрезмерное информационное внимание вредит Силам обороны Украины. Сохраняем спокойствие и верим в Вооруженные силы Украины !", – заявил в сообщении глава Запорожской ОВА Юрий Малашко.

Напомним, что в Днепре также раздаются взрывы.

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Дата публикации
Просмотры
606
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