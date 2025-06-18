В Запорожье слышны звуки взрывов: работает ПВО

Дрон / © ТСН.ua

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Объявлена воздушная тревога в городе Запорожье .

Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров.

Берегите себя и срочно проследуйте в безопасное место.

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Также по информации мониторов и должностного лица, в Запорожье и области был слышен ряд взрывов.

"Работает наша ПВО. До отбоя оставайтесь в безопасных местах", - говорится в сообщении.

Ранее произошел удар по Запорожью: выбиты окна в более чем 50 домах .