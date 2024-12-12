В Запорожье снова возросло число погибших из-за удара РФ

Под завалами обнаружили тело еще одной женщины.

В Запорожье снова возросло число погибших в результате обстрела российской армией 10 декабря. По состоянию на 13.30 12 декабря известно об 11 жертвах.

Об этом сообщил глава запорожской областной военной администрации Иван Федоров.

"Количество погибших в Запорожье выросло до 11. Как только спасатели извлекли тело женщины из-под завалов дома, разрушенного вражеским ударом 10 декабря. Надеялись до последнего, но к сожалению", — говорится в сообщении ОВА.

Напомним, 10 декабря, российские войска атаковали Запорожье. Из-за "прилетов" разрушена частная клиника и повреждены расположенные рядом здания.

Люди под завалами со вчера! Удар по клинике в Запорожье

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