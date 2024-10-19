В Запорожье сотрудник ТЦК стрелял из автомата во время конфликта на улице: видео

В областном ТЦК и СП объяснили, почему произошел этот инцидент.

В субботу, 19 октября, в Коммунарском районе Запорожья во время конфликта на улице сотрудник ТЦК произвел предупредительный выстрел вверх из автоматического оружия.

Видео инцидента опубликовали в соцсетях.

На опубликованных кадрах видно, как военнослужащий общается с группой стоящих возле него людей, после чего достает из автомобиля, который припаркован рядом, предмет похожий на автоматическое оружие и производит одиночный выстрел вверх.

Выстрел не заставил граждан разойтись, а один из мужчин делает жест, которым раскрывает грудь, словно приглашая стрелять в него. В конце концов, военного, не выпускающего оружия из рук, отводит в сторону кто-то из его коллег.

В Запорожье работник ТЦК стрелял из автомата во время конфликта на улице

В Запорожском областном ТЦК и СП впоследствии объяснили, что инцидент произошел из-за отсутствия военно-учетного документа у местного мужчины, которого остановила на улице группа оповещения. Он якобы отказался ехать для уточнения данных в РТЦК, нецензурно выражался и позвал "на помощь".

“Конечно, нашлись желающие помочь. Несколько мужчин попытались применить физическую силу к военнослужащему. После чего военный в целях самообороны предупредил о совершении им выстрела и произвел выстрел вверх из не боевого личного оружия, соблюдая все меры безопасности, предусмотренные в этих случаях”, — уверяют в областном ТЦК и СП.

По поводу этого инцидента назначено служебное расследование, проводятся следственные действия.

Напомним, ранее в Днепропетровском ТЦК и СП назвали позорным поведение днепровского бизнесмена и директора компании по производству металлопластиковых окон Steko Сергея Положая, оскорблявшего группу оповещения.

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