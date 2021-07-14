На Запорожье создали подпольный "горсовет": с собственными "судами" и "силовиками"

На Запорожье создали подпольный "горсовет": с собственными "судами" и "силовиками"

Подпольщики в Энергодаре провели тайное собрание и выбрали "мэра" и "депутатов".

Житель города Энергодар Запорожской области вместе с сообщниками пытался сформировать псевдогосударственные образования, не подчиненные украинской власти. Об этом в среду, 14 июля, сообщили в пресс-службе СБУ.

По информации спецслужбы, инициаторы фейкового "Энергодарского городского совета" планировали создать также собственные "суды" и "силовой блок". "Для легитимизации своих" полномочий "они провели подпольное собрание и выбрали так называемых "мэра" и "депутатов" самопровозглашенного органа местного самоуправления", — говорится в сообщении пресс-службы СБУ.

Чтобы привлечь в свои ряды единомышленников, злоумышленники предлагали гражданам должности в "горсовете", освобождение от уплаты налогов, регистрацию имущества, а также неподсудность органам судебной власти Украины.

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Во время следственных действий у злоумышленников изъяли учредительные "документы" псевдогосударственных образований, протоколы собраний активистов и компьютерную технику с доказательствами противоправной деятельности.

Фото: СБУ

Фото: СБУ

По данному факту открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 353 (самовольное присвоение властных полномочий или звания должностного лица) Уголовного кодекса Украины. Продолжается досудебное расследование для привлечения к ответственности организаторов незаконных действий.

Напомним, ранее Служба безопасности Украины разоблачила преступную группу, которая занималась сбытом крупных сумм поддельных денег. Фальшивые банкноты не идентифицировались как подделка даже устройством для проверки денег.

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