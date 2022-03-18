В Запорожье создают инновационные бронежилеты для украинских военных

В Запорожье создали научную группу по изготовлению инновационных бронежилетов для украинских военных. Вскоре первые образцы будут испытаны и начнется процесс сертификации.

Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Александр Старух.

Он отметил, что разработка началась еще в 2014 году, поэтому уже через неделю группа успеет проработать материалы и предоставит предложения.

В состав научной группы входят 19 человек: руководители предприятий, военные и ученые, в том числе 6 известных профессоров.

“По словам специалистов, в нашем регионе имеются запасы спецсталей, которые могут быть использованы. Их достаточно для изготовления бронежилеты 4 и 5 класса. Тем временем решается вопрос испытаний и сертификации. Спасибо ученым и волонтерам!”, - отметил Александр Старух.