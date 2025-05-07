В Запорожье спасатели освободили из-под завалов двух человек

Атака на Запорожье

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6 мая в период с 21:55 по 22:20 российские войска нанесли массированный удар БПЛА по Запорожье . Повреждены частные дома и объекты инфраструктуры.

Об этом сообщает ГСЧС Украины в сообщении в соцсетях.

По одному из адресов произошло разрушение жилого дома, возник пожар на площади 50 кв. м. Спасатели вызволили из-под завалов дома двух человек и передали медикам. Пожар ликвидирован, идет поисково-спасательная операция. Число пострадавших уточняется.

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По другому адресу чрезвычайники ликвидировали возгорание 10 гаражей на общей площади 200 кв. м. Повреждены более 10 легковых автомобилей.

Психологи ГСЧС оказали помощь 13 гражданам, из которых 1 ребенок. На местах работают все экстренные службы.

Также глава Запорожской ОВА Иван Федоров сообщил в социальных сетях, что количество раненых в результате вражеской атаки возросло до 4. Медики оказывают всю необходимую помощь пострадавшим.

Напомним, что ранее в результате атаки баллистики в Киеве вспыхнул пожар.