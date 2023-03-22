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В Запорожье спасли мопса из-под завалов многоэтажки: трогательное фото

Автор
Карина БондаренкоКарина Бондаренко
Дата публикации
Просмотры
1170
Время на прочтение
1 мин
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В Запорожье спасли мопса из-под завалов многоэтажки: трогательное фото

Фото: ГСЧС Украины

Каждая жизнь важна, говорят спасатели.

Из-под завалов многоэтажки в Запорожье, куда попала российская ракета, спасли мопса.

Трогательное фото опубликовали на странице Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

"Каждая жизнь важна! Маленькие "носики" также страдают от вражеских атак. Напуганный мопс, вынесенный из очага опасности спасателями ГСЧС в Запорожье", — говорится под снимком.

Напомним, днем 22 марта российская армия нанесла ракетный удар по Запорожью. Всего враг выпустил шесть ракет, две из них попали в жилые дома.

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Дата публикации
Просмотры
1170
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