В Запорожье спасли мопса из-под завалов многоэтажки: трогательное фото

Из-под завалов многоэтажки в Запорожье, куда попала российская ракета, спасли мопса.

Трогательное фото опубликовали на странице Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

"Каждая жизнь важна! Маленькие "носики" также страдают от вражеских атак. Напуганный мопс, вынесенный из очага опасности спасателями ГСЧС в Запорожье", — говорится под снимком.

Напомним, днем 22 марта российская армия нанесла ракетный удар по Запорожью. Всего враг выпустил шесть ракет, две из них попали в жилые дома.

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