В Запорожье спасли травмированного мраморного лисенка (видео)

Мраморный лис Хомяк. Фото: Личный архив Ирины Дидур

В Запорожье зооволонтеры приютили мраморного лиса по кличке Хомяк, которого нашли на территории одного из предприятий с травмированной лапой. Животное не избегает людей и ведет себя как домашнее.

Об этом рассказала руководитель местного приюта Ирина Дидур в комментарии Суспільному.

По ее словам, о лисе сообщили работники завода: животное пряталось возле складских помещений и не покидало территорию. Сначала его подкармливали, однако впоследствии обратились к волонтерам.

«Он прятался за сеткой возле складских помещений. Его сначала подкармливала сотрудница завода, думала, что он уйдет. А он не уходил. И вот она начала искать помощи, выставила посты в интернете. Мы взяли клетку и поехали его ловить. На той территории этот лис бы долго не пробегал. Там стая собак бегает. Его, видимо, собака уже задела, потому что он хромал, когда к нам поступил», — отметила Дидур.

Она добавила, что мраморные лисы не живут в дикой природе — это искусственно выведенная порода, которая содержится людьми. Животное не имеет страха к человеку, легко идет на контакт и даже самостоятельно заходит в клетку. Вероятно, лис раньше жил в вольере, но как оказался на улице — неизвестно.

Сейчас Хомяк живет в приюте вместе с котами и другим лисом по кличке Жорик. Последний, по словам волонтеров, пока настороженно относится к новому соседу. В то же время новоприбывший лис значительно больше и активнее, поэтому работники приюта планируют усилить вольер.

Животное, по словам руководительницы приюта, в целом здоровое и проходит подготовку к вакцинации.

«Я пыталась как-то достучаться до города, потому что военные везут к нам раненых животных, ведь им некуда больше их девать. В Украине нет специализированных центров. А волонтеры у нас как бы становятся „специалистами“. К сожалению, часто ценой жизни животных, потому что мы не имеем иногда опыта помогать этим животным. И в Запорожье не поднимается вопрос помощи диким животным», — добавила волонтер.

Напомним, на Ривненщине автомобиль сбил легендарного оленя Бориса, который стал символом общины. Полиция уже установила личность водителя, а за жизнь травмированного животного борются ветеринары.