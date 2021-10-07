В Запорожье суд не позволил правоохранителям расследовать "завышенные" коронавирусные закупки в больницах города

В Запорожье суд не позволил правоохранителям расследовать "завышенные" коронавирусные закупки в больницах города

Больницы Запорожья закупили дезсредства по вдвое завышенной цене.

Орджоникидзевский районный суд Запорожья не продлил областной полиции сроки досудебного расследования дела о завышенных медицинских закупках учреждениями города во время карантина.

Также читайте В Киеве предпринимателя подозревают в хищении 800 тысяч гривен на поставке продуктов для военных

Об этом сообщается в соответствующем постановлении суда.

Так, правоохранители расследуют уголовное производство по факту завладения бюджетными средствами должностными лицами Запорожского городского совета, нескольких медицинских учреждений, подконтрольных Департамента здравоохранения Запорожского горсовета и руководителей предприятий коммерческих структур при проведении закупок дезинфицирующих средств.

Согласно материалам дела, запорожские больницы №№ 1,2,6,7,8 и больница экстренной медицинской помощи в течение марта-апреля 2020 года закупили средства дезинфекции "Пентадез 101" (объемом 4,5 л.) — 2500 грн за единицу и "Ладоксин" (объемом 1 л.) — 430 грн за единицу на общую сумму 1 млн грн.

По полученным правоохранителями данным, рыночная цена указанных дезинфицирующих средств (в указанный период) составляла: «Пентадез 101" — от 700 грн. до 800 грн. за единицу (готовый раствор объемом 4,5 л.), "Ладоксин" — от 200 грн. до 280 грн. за единицу (готовый раствор объемом 1 л.).

В ходе проведения досудебного расследования правоохранители направили запрос в Департамент здравоохранения ОМС с требованиями предоставить заверенные надлежащим образом копии документов о поставщике, у которого закупали вышеназванные средства. Ответ до настоящего времени не поступило.

В свою очередь правоохранители получили отчет от оценщика ООО "Брок Сервис Плюс" по отношению к средней рыночной стоимости "Пентадез" в размере 1250 гривен за единицу.

На основании этого Орджоникидзевский районный суд Запорожья предоставил разрешение на проведение обыска по месту жительства ФЛП — поставщика. В ходе проведения обыска следователям не найдено и не извлечено ни единой финансово-хозяйственной документации между ФЛП и медицинскими учреждениями города Запорожье.

Медицинские учреждения и Департамент здравоохранения Запорожского городского совета не изъявили желания предоставлять указанные в запросах следствателей документы и не определили вообще сроки подготовки ответов.

Некоторые из директоров больниц отказались давать показания полиции.

Сроки расследования по делу сбегали, но силовики еще должны были получить доступ к ряду документов и не успели провести несколько экспертиз и допросить медработников.

Поэтому полиция обратилась в суд для продления сроков расследования в год.

Однако суд отказал в удовлетворении соответствующего ходатайства, потому что закончились процессуальные сроки расследования уголовного производства.

Напомним, что должностных лиц "Киевавтодора" и КГГА в Государственном бюро расследований подозревают в причастности к масштабному хищения бюджетных средств.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку