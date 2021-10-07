В Запорожье суд не позволил правоохранителям расследовать "завышенные" коронавирусные закупки в больницах города

Больницы Запорожья закупили дезсредства по вдвое завышенной цене.
Орджоникидзевский районный суд Запорожья не продлил областной полиции сроки досудебного расследования дела о завышенных медицинских закупках учреждениями города во время карантина.
Об этом сообщается в соответствующем постановлении суда.
Так, правоохранители расследуют уголовное производство по факту завладения бюджетными средствами должностными лицами Запорожского городского совета, нескольких медицинских учреждений, подконтрольных Департамента здравоохранения Запорожского горсовета и руководителей предприятий коммерческих структур при проведении закупок дезинфицирующих средств.
Согласно материалам дела, запорожские больницы №№ 1,2,6,7,8 и больница экстренной медицинской помощи в течение марта-апреля 2020 года закупили средства дезинфекции "Пентадез 101" (объемом 4,5 л.) — 2500 грн за единицу и "Ладоксин" (объемом 1 л.) — 430 грн за единицу на общую сумму 1 млн грн.
По полученным правоохранителями данным, рыночная цена указанных дезинфицирующих средств (в указанный период) составляла: «Пентадез 101" — от 700 грн. до 800 грн. за единицу (готовый раствор объемом 4,5 л.), "Ладоксин" — от 200 грн. до 280 грн. за единицу (готовый раствор объемом 1 л.).
В ходе проведения досудебного расследования правоохранители направили запрос в Департамент здравоохранения ОМС с требованиями предоставить заверенные надлежащим образом копии документов о поставщике, у которого закупали вышеназванные средства. Ответ до настоящего времени не поступило.
В свою очередь правоохранители получили отчет от оценщика ООО "Брок Сервис Плюс" по отношению к средней рыночной стоимости "Пентадез" в размере 1250 гривен за единицу.
На основании этого Орджоникидзевский районный суд Запорожья предоставил разрешение на проведение обыска по месту жительства ФЛП — поставщика. В ходе проведения обыска следователям не найдено и не извлечено ни единой финансово-хозяйственной документации между ФЛП и медицинскими учреждениями города Запорожье.
Медицинские учреждения и Департамент здравоохранения Запорожского городского совета не изъявили желания предоставлять указанные в запросах следствателей документы и не определили вообще сроки подготовки ответов.
Некоторые из директоров больниц отказались давать показания полиции.
Сроки расследования по делу сбегали, но силовики еще должны были получить доступ к ряду документов и не успели провести несколько экспертиз и допросить медработников.
Поэтому полиция обратилась в суд для продления сроков расследования в год.
Однако суд отказал в удовлетворении соответствующего ходатайства, потому что закончились процессуальные сроки расследования уголовного производства.
Напомним, что должностных лиц "Киевавтодора" и КГГА в Государственном бюро расследований подозревают в причастности к масштабному хищения бюджетных средств.