В Запорожье суд вынес приговор воспитательнице, которая забыла ребенка в группе, а тот выпал из окна

В Запорожье суд вынес приговор воспитательнице, которая забыла ребенка в группе, а тот выпал из окна

Женщина извинилась перед родителями потерпевшего ребенка, а те не настаивали на строгом наказании воспитательницы.

В Запорожье суд вынес приговор воспитательнице дошкольного учреждения, которая вышла на прогулку с детьми, а одного малыша забыла в группе. В это время 4-летний ребенок сам захотел выйти на улицу и выпал из окна.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Запорожской области.

Суд признал виновной воспитательницу детского сада в ненадлежащем исполнении профессиональных обязанностей, что повлекло тяжкие последствия (ч. 2 ст. 137 УК Украины).

Судом установлено, что воспитательница детского учреждения вместе с воспитанниками пошла на прогулку и на длительное время оставила 4-летнего мальчика без присмотра в помещении учреждения. В дальнейшем ребенок самостоятельно залез на подоконник, открыл окно и выпал со второго этажа здания, получив телесные повреждения.

Во время судебного разбирательства обвиняемая признала свою вину и попросила прощения у потерпевшего ребенка и его родителей. Мать мальчика сообщила, что ее сын чувствует себя хорошо и не настаивала на строгом наказании воспитательницы.

"Приговором суда женщине назначено наказание в виде лишения свободы на срок 3 года с лишением права занимать должности воспитателя на срок 2 года. На основании ст. 75 УК Украины освобожден от отбывания назначенного наказания в виде лишения свободы с испытательным сроком на 1 год", — сообщают в пресс-службе прокуратуры.

Напомним, что в Запорожье в одном из дошкольных учебных заведений произошло ЧП. Из окна второго этажа выпал ребенок и получил травмы. У мальчика диагностировали закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение головного мозга, закрытую травму шейного отдела позвоночника, закрытую травму грудной клетки и живота, закрытый перелом костей таза.

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