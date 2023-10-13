В Запорожье сын забил до смерти молотком родную мать и отчима

В Запорожье обнаружили тела пожилых супругов. Полиция задержала по подозрению в преднамеренном убийстве их сына.

Об этом сообщили в ГУ Нацполиции в Запорожской области.

К правоохранителям обратилась 62-летняя жительница Запорожья, которая обеспокоилась из-за того, что ее тетя несколько дней не выходит на связь. По адресу жительства женщины уехали полицейские.

Соседи рассказали, что несколько дней не видели супругов. Полицейские получили доступ в квартиру, где обнаружили трупы 75-летней женщины и ее 79-летнего мужчины со следами насильственной смерти.

В убийстве заподозрили 52-летнего сына потерпевшей. В течение нескольких часов полиция разыскала скрывавшегося в городе мужчину.

Правоохранители установили, что подозреваемый поссорился с родителями. Основанием для конфликта стало злоупотребление мужчиной алкоголя. Мужчина схватил молоток и нанес матери многочисленные удары по голове. Поняв, что он убил мать, пасынок вошел в комнату отчима и ударил его молотком, а затем ножом в шею.

Мужчина накрыл тела убитых родителей одеялом, закрыл квартиру и скрылся. Теперь за совершенное ему грозит до 15 лет тюрьмы или пожизненное заключение.

Напомним, в Закарпатье дети убили собственную мать.

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