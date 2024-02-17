В Запорожье тысячи жителей остались без отопления после ракетного удара

После ракетного удара 17 февраля в Запорожье четыре тысячи абонентов остались без теплоснабжения.

Об этом сообщил секретарь Запорожского горсовета Анатолий Куртев.

"В результате сегодняшней вражеской атаки по Запорожью был поврежден один из инфраструктурных объектов города. Из-за рашистских обстрелов произошел перебой в работе теплосети", — говорится в сообщении.

По словам чиновника, в настоящее время без отопления остались 39 многоэтажных домов – это 4 тысячи абонентов. Специалисты концерна "Городские тепловые сети" уже работают над возобновлением теплоснабжения.

Напомним, 17 февраля во время тревоги в Запорожье прогремели взрывы. Местные власти информировали о взрывах в Запорожском районе вблизи села Натальевка.

В ОВА сообщили, что россияне ударили ракетой по объекту инфраструктуры в Запорожье.

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