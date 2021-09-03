В Запорожье у 14-летнего школьника прямо на уроке произошла клиническая смерть

В Запорожье у 14-летнего школьника прямо на уроке произошла клиническая смерть

Учителя вызвали медиков, и вместе удалось реанимировать ребенка.

В Запорожье в 8-й гимназии на уроке чуть не умер 14-летний школьник. Ему внезапно стало плохо и у него произошла остановка сердца.

Об этом сообщает в соцсети директор Запорожского областного центра скорой помощи и медицины катастроф Константин Малашенко.

"Сегодня две бригады спасли жизнь 14-летнему парню, которому прямо на уроке стало плохо. Клиническая смерть. Реанимация. Сдали живого в больницу с хорошим на тот момент прогнозом. Пусть у него все будет хорошо", — написал Малашенко.

Отмечается, что подростка до приезда скорой спасали работники школы: медсестра и инженер по охране труда. Они пытались запустить сердце парню.

Напомним, что под Харьковом в результате пожара на поле с выкошенных пшеницей едва не погиб подросток, который самостоятельно пытался потушить огонь. Парень надышался угарным газом, и у него произошла клиническая смерть.

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