В Запорожье у 14-летнего школьника прямо на уроке произошла клиническая смерть

Учителя вызвали медиков, и вместе удалось реанимировать ребенка.
В Запорожье в 8-й гимназии на уроке чуть не умер 14-летний школьник. Ему внезапно стало плохо и у него произошла остановка сердца.
Об этом сообщает в соцсети директор Запорожского областного центра скорой помощи и медицины катастроф Константин Малашенко.
"Сегодня две бригады спасли жизнь 14-летнему парню, которому прямо на уроке стало плохо. Клиническая смерть. Реанимация. Сдали живого в больницу с хорошим на тот момент прогнозом. Пусть у него все будет хорошо", — написал Малашенко.
Отмечается, что подростка до приезда скорой спасали работники школы: медсестра и инженер по охране труда. Они пытались запустить сердце парню.
Напомним, что под Харьковом в результате пожара на поле с выкошенных пшеницей едва не погиб подросток, который самостоятельно пытался потушить огонь. Парень надышался угарным газом, и у него произошла клиническая смерть.