В Запорожье умер легендарный 103-летний ветеран Иван Залужный: что о нем известно

Внук Залужного погиб от пуль боевиков в 2014 году.
Иван Залужный, известный запорожский ветеран Второй мировой войны, участник Сталинградской битвы, скончался утром 31 октября. В мае 2021 года ему исполнилось 103 года.
Об этом сообщил экс-глава Запорожской ОГА Константин Брыль в Facebook и пишет пресс-служба Запорожской облгосадминистрации.
"Запорожская областная государственная администрация с грустью восприняла известие о смерти легенды нашего времени с героическим жизненным путем, который являлся примером мужества и патриотизма для всего нынешнего поколения украинцев", — говорится в сообщении.
Иван Залужный был дедушкой бойца АТО Ивана Гутника-Залужного, который в 2014 году пошел добровольцем на Донбасс и погиб от пуль боевиков. Он спас в 50 собратьев. Его посмертно награждено орденом "За мужество" ІІІ степени.
Известно, что Иван Залужный пережил Голодомор 1932-1933 годов. После окончания шести классов получил профессию токаря и устроился на работу на завод им. Энгельса (нынешний кабельный) в Запорожье, где в секретном цехе производил детали снарядов.
В 1938 году был призван в 14-й горно-стрелковый кавказский полк. Проходил службу на Дальнем Востоке. С начала Второй мировой войны в составе 355-го отдельного батальона морской пехоты участвовал в боях за Сталинград.
Залужный дослужился до капитана I ранга, а после войны продолжил службу в армии. В 2018 году орденом "За мужество" ІІІ степени был награжден и сам Иван Залужный.
Также украинец награжден:
- орденом Богдана Хмельницкого ІІІ степени,
- медалями "Защитнику Отечества"
- юбилейной медалью "60 лет освобождения Украины от фашистских захватчиков",
- двумя орденами Красного флага,
- орденом Красной звезды,
- двумя орденами Отечественной войны II степени,
- медалью "За боевые заслуги",
- почетным знаком комитета ветеранов за активное патриотическое воспитание молодежи
- другими наградами.
"Он прожил достойную жизнь и всегда будет образцом для многих! Это большая потеря для всех нас", — написал Брыль, выражая самые искренние соболезнования родным и близким легендарного украинца.
Напомним, на 65-летии ушел из жизни заслуженный деятель искусства Украины, главный режиссер Хмельницкого академического областного театра кукол, президент Всеукраинской организации кукольников "UNIMA" Сергей Брижань. Сердце выдающегося кукольника перестало биться в ночь на пятницу, 29 октября.