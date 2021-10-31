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В Запорожье умер легендарный 103-летний ветеран Иван Залужный: что о нем известно

В Запорожье умер легендарный 103-летний ветеран Иван Залужный: что о нем известно

УНІАН

Внук Залужного погиб от пуль боевиков в 2014 году.

Иван Залужный, известный запорожский ветеран Второй мировой войны, участник Сталинградской битвы, скончался утром 31 октября. В мае 2021 года ему исполнилось 103 года.

Об этом сообщил экс-глава Запорожской ОГА Константин Брыль в Facebook и пишет пресс-служба Запорожской облгосадминистрации.

"Запорожская областная государственная администрация с грустью восприняла известие о смерти легенды нашего времени с героическим жизненным путем, который являлся примером мужества и патриотизма для всего нынешнего поколения украинцев", — говорится в сообщении.

Иван Залужный был дедушкой бойца АТО Ивана Гутника-Залужного, который в 2014 году пошел добровольцем на Донбасс и погиб от пуль боевиков. Он спас в 50 собратьев. Его посмертно награждено орденом "За мужество" ІІІ степени.

Известно, что Иван Залужный пережил Голодомор 1932-1933 годов. После окончания шести классов получил профессию токаря и устроился на работу на завод им. Энгельса (нынешний кабельный) в Запорожье, где в секретном цехе производил детали снарядов.

В 1938 году был призван в 14-й горно-стрелковый кавказский полк. Проходил службу на Дальнем Востоке. С начала Второй мировой войны в составе 355-го отдельного батальона морской пехоты участвовал в боях за Сталинград.

Залужный дослужился до капитана I ранга, а после войны продолжил службу в армии. В 2018 году орденом "За мужество" ІІІ степени был награжден и сам Иван Залужный.

Также украинец награжден:

  • орденом Богдана Хмельницкого ІІІ степени,
  • медалями "Защитнику Отечества"
  • юбилейной медалью "60 лет освобождения Украины от фашистских захватчиков",
  • двумя орденами Красного флага,
  • орденом Красной звезды,
  • двумя орденами Отечественной войны II степени,
  • медалью "За боевые заслуги",
  • почетным знаком комитета ветеранов за активное патриотическое воспитание молодежи
  • другими наградами.
Бывшая связная УПА Параскева Зеленчук-Потяк, ветеран Второй мировой войны Иван Залужный и президент Украины Владимир Зеленский / © УНІАН
Бывшая связная УПА Параскева Зеленчук-Потяк, ветеран Второй мировой войны Иван Залужный и президент Украины Владимир Зеленский / УНІАН

"Он прожил достойную жизнь и всегда будет образцом для многих! Это большая потеря для всех нас", — написал Брыль, выражая самые искренние соболезнования родным и близким легендарного украинца.

Напомним, на 65-летии ушел из жизни заслуженный деятель искусства Украины, главный режиссер Хмельницкого академического областного театра кукол, президент Всеукраинской организации кукольников "UNIMA" Сергей Брижань. Сердце выдающегося кукольника перестало биться в ночь на пятницу, 29 октября.

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