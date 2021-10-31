В Запорожье умер легендарный 103-летний ветеран Иван Залужный: что о нем известно

В Запорожье умер легендарный 103-летний ветеран Иван Залужный: что о нем известно

Внук Залужного погиб от пуль боевиков в 2014 году.

Иван Залужный, известный запорожский ветеран Второй мировой войны, участник Сталинградской битвы, скончался утром 31 октября. В мае 2021 года ему исполнилось 103 года.

Об этом сообщил экс-глава Запорожской ОГА Константин Брыль в Facebook и пишет пресс-служба Запорожской облгосадминистрации.

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"Запорожская областная государственная администрация с грустью восприняла известие о смерти легенды нашего времени с героическим жизненным путем, который являлся примером мужества и патриотизма для всего нынешнего поколения украинцев", — говорится в сообщении.

Иван Залужный был дедушкой бойца АТО Ивана Гутника-Залужного, который в 2014 году пошел добровольцем на Донбасс и погиб от пуль боевиков. Он спас в 50 собратьев. Его посмертно награждено орденом "За мужество" ІІІ степени.

Известно, что Иван Залужный пережил Голодомор 1932-1933 годов. После окончания шести классов получил профессию токаря и устроился на работу на завод им. Энгельса (нынешний кабельный) в Запорожье, где в секретном цехе производил детали снарядов.

В 1938 году был призван в 14-й горно-стрелковый кавказский полк. Проходил службу на Дальнем Востоке. С начала Второй мировой войны в составе 355-го отдельного батальона морской пехоты участвовал в боях за Сталинград.

Залужный дослужился до капитана I ранга, а после войны продолжил службу в армии. В 2018 году орденом "За мужество" ІІІ степени был награжден и сам Иван Залужный.

Также украинец награжден:

орденом Богдана Хмельницкого ІІІ степени,

медалями "Защитнику Отечества"

юбилейной медалью "60 лет освобождения Украины от фашистских захватчиков",

двумя орденами Красного флага,

орденом Красной звезды,

двумя орденами Отечественной войны II степени,

медалью "За боевые заслуги",

почетным знаком комитета ветеранов за активное патриотическое воспитание молодежи

другими наградами.

Бывшая связная УПА Параскева Зеленчук-Потяк, ветеран Второй мировой войны Иван Залужный и президент Украины Владимир Зеленский / УНІАН

"Он прожил достойную жизнь и всегда будет образцом для многих! Это большая потеря для всех нас", — написал Брыль, выражая самые искренние соболезнования родным и близким легендарного украинца.

Напомним, на 65-летии ушел из жизни заслуженный деятель искусства Украины, главный режиссер Хмельницкого академического областного театра кукол, президент Всеукраинской организации кукольников "UNIMA" Сергей Брижань. Сердце выдающегося кукольника перестало биться в ночь на пятницу, 29 октября.

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