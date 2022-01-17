В Запорожье умерла 4-месячная девочка, которую мать оставила на знакомого мужчину: женщину разыскивают (фото)

Матери девочки грозит до 5 лет лишения свободы.
В Запорожье на улице Патриотической в понедельник, 17 января, умер 4-месячный ребенок, которого 29-летняя мать оставила на знакомого мужчину.
Об этом сообщили в Нацполиции Закарпатской области.
Ребёнку медиков вызвал 36-летний мужчина. Врачи пытались реанимировать девочку, однако младенец скончался в карете скорой медицинской помощи.
На месте происшествия работали правоохранители. Они установили, что девочка проживала в антисанитарных условиях и не имела должного питания.
"Установлено также, что матерью умершего ребенка является 29-летняя местная жительница, которая в прошлом году привлекалась к уголовной ответственности за незаконное хранение наркотических средств. В тот день она на длительное время оставила девочку на своего знакомого 1985 года рождения, который и вызвал скорую", – говорится в сообщении.
Правоохранители разыскивают мать ребенка. Открыто производство по ст. 166 Уголовного кодекса Украины (Злостное неисполнение обязанностей по уходу за ребенком или лицом, в отношении которого установлена опека или попечительство). Санкция статьи предусматривает до 5 лет лишения свободы. По предварительным данным, причиной смерти ребенка является ненадлежащий уход.
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