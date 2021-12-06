В Запорожье установили трон, как в сериале "Игра престолов", чтобы напомнить о войне

В Запорожье установили трон, как в сериале "Игра престолов", чтобы напомнить о войне

Трон собран из обломков снарядов и пуль.

В Запорожье накануне установили Железный трон с Востока. Памятник открыли в сквере пограничников как напоминание о продолжающейся войне.

Об этом говорится в сюжете ТСН.Утро.

Трон, как в сериале "Игра престолов", был создан еще 5 лет назад в Авдеевской промзоне во время ожесточенных боев с русскими наемниками. Громадное кресло весом более 700 килограммов сделали из частей боеприпасов и обломков разбитой техники.

На благотворительном аукционе трон выкупили бизнесмены. За эти деньги – приобрели тепловизоры для украинских вооруженных сил.



"Он должен напоминать каждому запорожцу и гостю города о том, что война продолжается, и чтобы победить и обрести независимость нам нужно объединиться", — говорит пришедший на открытие трона житель Запорожья.

В Запорожье установили "Железный трон с Востока" | Новости Украины

Напомним, что украинский политзаключенный Андрей Захтей два месяца удерживали в подвале карцеру колонии строгого режима в оккупированном Симферополе.

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